Argentina juega mañana al mediodía: ¿Qué pasará con las clases?

El partido de la Selección Argentina por los octavos de final del Mundial 2026, previsto para este martes a las 13, no alterará el normal funcionamiento de las escuelas salteñas. El Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia confirmó a Aries que los horarios de ingreso y salida de los establecimientos educativos se mantendrán sin cambios.

Cabe recordar que la Secretaría de Gestión Educativa autorizó a las instituciones de todos los niveles y modalidades a transmitir el encuentro entre Argentina y su rival dentro de los establecimientos. De esta manera, los estudiantes podrán seguir el partido sin necesidad de suspender actividades ni modificar la jornada escolar. Cabe recordar, que en caso de no asistir, las faltas serán computarizadas.

La medida alcanza a todas las escuelas de la provincia y forma parte de una iniciativa que busca convertir al Mundial en una herramienta pedagógica. Desde Educación señalaron que el torneo puede ser trabajado de manera transversal en distintas materias como Geografía, Historia, Formación Ética y Ciudadana, Educación Física, Matemática, Lenguas Extranjeras, Arte y Educación para la Salud.

Así, mientras millones de argentinos estarán pendientes de la actuación de la Selección desde las 13, las escuelas salteñas continuarán con su cronograma habitual y el partido podrá vivirse en las aulas como una actividad más de la jornada educativa.