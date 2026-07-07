"La pasión por la Selección la vamos a expresar educando", afirmó Fiore al confirmar clases normales en Salta

El Ministerio de Educación y Cultura de Salta ratificó que este martes habrá clases con normalidad en todas las escuelas de la provincia, pese al partido que disputará la Selección Argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La medida mantiene el mismo criterio adoptado durante los encuentros anteriores del seleccionado nacional y está respaldada por la Circular N° 04/2026.

Desde la cartera educativa informaron que cada institución podrá transmitir el partido, siempre que ello no afecte el desarrollo de las actividades pedagógicas previstas para la jornada.

Además, los establecimientos deberán garantizar el normal funcionamiento del servicio alimentario escolar y de las demás actividades programadas, organizando la jornada de acuerdo con las posibilidades de cada escuela.

Todos queremos que mañana le vaya bien a la Argentina!!

Para eso, éste martes, nuestras escuelas estarán abiertas y funcionando con normalidad. Todos compartimos la misma pasión por la Selección Argentina, y la vamos a expresar educando y formando más y mejor a nuestros chicos.… — CristinaFioreV (@CristinaFioreV) July 6, 2026

La ministra de Educación, Cristina Fiore, defendió la decisión a través de sus redes sociales y sostuvo que el acompañamiento a la Selección también puede expresarse desde las aulas.

"Todos queremos que le vaya bien a la Argentina. Para eso, este martes nuestras escuelas estarán abiertas y funcionando con normalidad. Todos compartimos la misma pasión por la Selección Argentina, y la vamos a expresar educando y formando más y mejor a nuestros chicos", expresó la funcionaria.

De esta manera, mientras el país estará pendiente del partido del equipo de Lionel Scaloni, las escuelas salteñas mantendrán su actividad habitual y podrán compartir el encuentro dentro de cada establecimiento sin interrumpir el dictado de clases.