Tras mejorar en Lengua, Salta busca cambiar la forma de enseñar Matemática

A diferencia de Lengua, donde Salta mostró una mejora marcada, Matemática continúa siendo el principal desafío educativo para la provincia.

El referente jurisdiccional de las Pruebas Aprender, Iván Quiroga, explicó en Pelo y Barba por Aries que Salta registró una mejora de 1,7 puntos en Matemática respecto del operativo anterior.

Con ese resultado, el 51% de los alumnos evaluados alcanzó los niveles esperados. Sin embargo, la provincia continúa por debajo de la media nacional, que se ubica cerca del 54%.

“Hay una mejora, pero Matemática se transforma en un desafío”, reconoció Quiroga.

El funcionario explicó que Salta adhirió al Compromiso Federal por la Matemática, una línea impulsada por la Secretaría de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación.

El plan apunta al segundo ciclo de la primaria y al ciclo básico de la secundaria. Es decir, desde cuarto grado en primaria y en primer y segundo año del secundario.

Según detalló Quiroga, el objetivo es cambiar el enfoque pedagógico. La idea es avanzar hacia una enseñanza basada en el razonamiento, la argumentación y la resolución de problemas, dejando atrás la repetición mecánica de operaciones sin contexto.

Para eso, la Provincia trabaja con direcciones de nivel, supervisores y escuelas a partir de los reportes institucionales que envía Nación después de cada operativo de evaluación.

Además, se fortalecerá la formación docente y la elaboración de materiales pedagógicos específicos.