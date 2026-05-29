Plantean que tratar efluentes en la Puna es más conveniente que su traslado por ruta

Especialista en Gestión Ambiental aseguró que los campamentos mineros de altura pueden tratar sus efluentes en el lugar mediante plantas específicas. Advirtió que transportar esos residuos en camiones representa una alternativa poco eficiente y difícil de sostener.
 
Salta29/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

EFLUENTES CLOACALES EN LA PUNA

El manejo de efluentes cloacales en campamentos mineros de la Puna exige soluciones técnicas distintas a las utilizadas en zonas urbanas o de menor altura.

En diálogo con Pelo y Barba, el ingeniero y magíster en Gestión Ambiental Gonzalo Area explicó que las bajas temperaturas, la altura y el viento obligan a adaptar los sistemas de tratamiento.

Según detalló, en zonas mineras se trabaja a más de 4.000 metros de altura, con temperaturas que pueden llegar a 18 grados bajo cero. En ese contexto, transportar líquidos cloacales en camiones todos los días resulta difícil de sostener.

Bajar efluente cloacal todos los días con camiones es inviable”, señaló.

Area marcó que la opción más adecuada es instalar plantas depuradoras en los propios campamentos, para retirar la carga orgánica del agua y disponerla nuevamente en el sitio bajo parámetros ambientales.

También advirtió que los biodigestores no siempre funcionan bien en la Puna, porque dependen de microorganismos muy sensibles a las bajas temperaturas.

En cambio, los sistemas de aireación extendida permiten dar más oxígeno y mayor tiempo de retención al efluente, dos condiciones necesarias para lograr un tratamiento eficiente en altura.

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