“Lionel es el nombre más elegido en los últimos 4 o 5 años”

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el funcionario del Registro Civil de Salta, Miguel Camponovo, informó que el organismo registra un incremento en la elección de los nombres Lionel, Emiliano y “un poco menos” Julián.

“Cada temporada se repite cuando las figuras destacadas del deporte son tomadas por padres y madres para ponerles nombre a sus hijos o hijas”, indicó.

No obstante, advirtió que Lionel es el nombre más elegido en los últimos 4 a 5 años, sin restricción del sexo del recién nacido ya que hubo algunas ‘Lionelas’ registradas también.

“No es algo que nunca haya pasado, pero siempre llama la atención ese detalle”, señaló.

Finalmente, Camponovo relató que, curiosamente, una familia quería registrar como ‘Montiel’ a su recién nacido, pero que no le fue permitido.

“El artículo 63 del Código Civil impide que un apellido sea tomado como nombre, por eso es que nosotros le explicamos a la gente por el impedimento legal”, concluyó el funcionario.