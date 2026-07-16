Un italiano y un esloveno entre los favoritos para dirigir la final del Mundial 2026

Tras la clasificación de Argentina y España a la final del Mundial 2026, la FIFA deberá resolver en las próximas horas uno de los últimos interrogantes antes del partido decisivo: quién será el árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

La final se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos. Allí, la Selección Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 frente a una España que llega tras una destacada campaña y que intentará volver a conquistar la Copa del Mundo.

Mientras los equipos ultiman detalles para el duelo más importante del certamen, la expectativa también gira en torno a la designación arbitral. Hasta el momento, la FIFA no oficializó quién será el encargado de dirigir el encuentro, aunque la definición podría conocerse este jueves.

Según publicó el periódico británico Mirror, los principales candidatos son el italiano Maurizio Mariani y el esloveno Slavko Vincic, dos árbitros de amplia trayectoria internacional que no estuvieron al frente de las últimas finales mundialistas.

Otro de los nombres que aparece entre las alternativas es el polaco Szymon Marciniak, considerado uno de los mejores árbitros del mundo. Sin embargo, el hecho de haber dirigido la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia lo ubicaría un escalón por detrás de los otros postulantes, ya que la FIFA suele evitar repetir árbitro en partidos decisivos de manera consecutiva.

Con las semifinales ya disputadas, la Comisión de Árbitros de la FIFA mantendrá en las próximas horas una reunión para evaluar a los candidatos y seleccionar al juez que consideren más apto para conducir la final.

La clasificación de Argentina también era un factor a tener en cuenta en la decisión, ya que la FIFA procura evitar posibles incompatibilidades vinculadas a la nacionalidad o la confederación a la que pertenece el árbitro designado.

La confirmación oficial se realizará a través de los canales de comunicación de la FIFA, que anunciará el equipo arbitral completo para el partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

Los árbitros que dirigieron las últimas finales de los Mundiales: