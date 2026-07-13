Suspenden el Pase Libre Estudiantil por las vacaciones de invierno

A partir de este lunes 13 de julio queda suspendido el beneficio del Pase Libre Estudiantil en toda la provincia de Salta debido al inicio del receso escolar de invierno.

La medida fue comunicada por la empresa SAETA para el área metropolitana y por la Autoridad Metropolitana de Transporte, la AMT, para el resto de los municipios del interior. La suspensión afecta a los alumnos de todos los niveles educativos: primario, secundario, terciario y universitario.

En el caso de las líneas urbanas del área metropolitana operadas por SAETA, el pase gratuito dejará de estar habilitado desde la medianoche de hoy y volverá a entrar en vigencia el lunes 27 de julio, coincidiendo con el reinicio de las clases correspondientes al ciclo lectivo 2026.

Por su parte, la AMT notificó a todas las empresas de transporte interurbano de la provincia, así como a las líneas urbanas de las ciudades de Orán y Tartagal, que el sistema para la gratuidad de la Tarjeta Estudiantil Provincial permanecerá inhabilitado desde este lunes 13 hasta el viernes 24 de julio inclusive.

Los organismos de control del transporte explicaron que esta interrupción es un procedimiento habitual de cada año que busca garantizar que el subsidio estatal sea utilizado únicamente durante el período de asistencia efectiva a los establecimientos educativos.

Los estudiantes que deban viajar durante estas dos semanas de vacaciones invernales deberán abonar la tarifa plana vigente en cada jurisdicción hasta que el servicio se restablezca de manera automática al finalizar el receso escolar.