Las obras que Nación prometió y siguen paralizadas en Salta

El jefe de Gabinete de Salta, Sergio Camacho, cuestionó la paralización de obras nacionales en la provincia y reclamó al Gobierno nacional que cumpla con los compromisos asumidos.

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, Camacho mostró una lista de proyectos firmados en junio de 2024 por Nación y Provincia, y advirtió que muchos siguen sin avance o con financiamiento interrumpido.

“Que cumplan”, resumió el funcionario, al explicar el motivo de las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante el ministro de Economía, Luis Caputo.

Entre las obras mencionó la autopista de la Ruta 9/34 entre Rosario de la Frontera y Yatasto, la Ruta 51, el tramo Aeropuerto-Campo Quijano, el nuevo puente de Vaqueros, la Ruta 33, la Ruta 40, el tramo Molinos-Seclantás, la Ruta 16, la Ruta Nacional 50, la Ruta Nacional 34 hacia Salvador Mazza, la planta depuradora de Cafayate y la ampliación de la planta depuradora sur de Capital.

También incluyó la Ciudad Judicial de Orán, donde advirtió que la Provincia podría terminar pagando una proporción mayor a la prevista inicialmente por la falta de redeterminación de costos.

Camacho sostuvo que la situación genera demoras, encarece los proyectos y obliga a la Provincia a intervenir para sostener obras estratégicas.

“El presidente ya dijo que la obra pública no es algo que le importe al Gobierno nacional”, afirmó.

Para el funcionario, la única forma de destrabar los proyectos es mantener una gestión constante ante Nación para que se liberen los fondos comprometidos En tal sentido, Camacho destacó las reuniones del Gobernador Gustavo Sáenz con funcionarios nacionales.