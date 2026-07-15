Salta explotó de alegría tras la histórica victoria ante Inglaterra

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial desató una verdadera fiesta en Salta. Desde mucho antes del inicio del partido, el clima mundialista ya se respiraba en distintos puntos de la ciudad.

La previa comenzó al mediodía en la Catedral Basílica, donde decenas de personas llegaron con la camiseta de la Selección para pedir por el equipo argentino. En un marco cargado de simbolismo, la nave central del templo permaneció iluminada con luces azules, mientras vecinos y turistas se acercaban para compartir un momento de reflexión antes del encuentro.

Con el correr de las horas, el movimiento se trasladó hacia la plaza 9 de Julio, donde muchos siguieron el partido a través de una pantalla gigante y, tras el pitazo final el centro de Salta volvió a ser el corazón de los festejos.

Caravanas de autos, motos y camionetas haciendo sonar las bocinas, otros llegaron caminando, envueltos en banderas argentinas y vestidos con la camiseta albiceleste. Además de los cánticos futboleros, corearon "El que no salta es un inglés”, y el Himno Nacional Argentino.

"Nunca dejamos de confiar. Tiene un gusto especial ganarle a Inglaterra, aunque nosotros no lo vivimos en ese tiempo, por nuestros viejos, por el sentimiento, está la historia y la sentimos igual", expresó un joven.

En el mismo sentido, otra de las presentes aseguró que el encuentro despertó recuerdos que forman parte de la memoria colectiva. "Representa mucho la guerra que tuvimos en Malvinas. Más allá de ser un partido, nos da una alegría enorme a los argentinos haberles ganado a los ingleses", sostuvo.

La fiesta también fue compartida por turistas que eligieron Salta para pasar las vacaciones de invierno y terminaron viviendo una noche inolvidable.

"Elegimos un buen momento para visitar Salta, vivimos el partido sufriendo, pidiéndole al Diego. Nosotros lo vivimos con un poco más de madures pero claro que queríamos ganar, tuve la suerte de ver a Maradona campeón en México y ahora estoy viendo que esto se repite”, relató un hincha oriundo de Río Negro.

Desde Entre Ríos, otra familia contó que siguió el partido desde el lugar donde se hospedaba y, una vez consumada la victoria, se sumó a los festejos en la plaza 9 de Julio. Aunque destacó la emoción por el triunfo deportivo, uno de sus integrantes también hizo una reflexión sobre el contexto político que atraviesa el país. "Ojalá que el pueblo pudiera salir también para proteger esta tierra y defenderla como los jugadores la defendieron en la cancha", expresó en relación al proyecto que tratará el Congreso sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada.