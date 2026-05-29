Ruta 9/34: en 10 días comenzarían las obras de repavimentación, anticipó Camacho

La reparación de la Ruta Nacional 9/34, uno de los reclamos más fuertes de los automovilistas que circulan por el sur provincial, tendría fecha próxima de inicio.

El jefe de Gabinete de Salta, Sergio Camacho, aseguró que en los próximos 10 días deberían comenzar los trabajos sobre el tramo deteriorado, luego del acuerdo firmado entre el Gobierno provincial y Vialidad Nacional.

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el funcionario explicó que el gobernador Gustavo Sáenz firmó con la máxima autoridad de Vialidad Nacional y que ahora resta la aceptación formal de la empresa contratista.

“Entre ayer (por miércoles) y hoy firmaba la empresa que tiene que aceptar”, indicó Camacho, y agregó que “en los próximos 10 días tienen que estar trabajando”.

La intervención apunta a la repavimentación de la traza existente de la Ruta 9/34, especialmente en el sector que conecta Rosario de la Frontera con Metán, señalado por conductores como uno de los más peligrosos por el nivel de deterioro del pavimento.

Camacho aclaró que la Provincia no asumirá la responsabilidad técnica de la obra. Según explicó, el control de calidad, la inspección y la ejecución seguirán bajo la órbita de Vialidad Nacional.

“Nosotros lo único que hacemos es prestarle plata a Nación para que pague los certificados”, sostuvo.

El funcionario remarcó que la decisión provincial busca evitar nuevas demoras, ya que la falta de pago de certificados puede frenar los trabajos durante meses y hacer perder continuidad a la obra.

La situación de la Ruta 9/34 es considerada crítica por su impacto en la circulación diaria, el transporte, la seguridad vial y el turismo que ingresa a Salta por el sur.