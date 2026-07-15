Conductor alcoholizado se durmió y quedó en contramano en pleno centro

Un conductor en estado de ebriedad fue encontrado dormido al volante este martes en la intersección de Leguizamón y Balcarce, en pleno centro de la ciudad. El automóvil quedó detenido en contramano y, según informaron desde Tránsito Municipal, se desconoce si previamente protagonizó algún siniestro vial.

Al realizar el control de alcoholemia, los inspectores constataron que el hombre tenía 2,01 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras el procedimiento, el conductor se retiró por sus propios medios.

Como parte de las sanciones previstas por la normativa vigente, el vehículo fue secuestrado por personal de Tránsito Municipal, se le retuvo la licencia de conducir y perdió los 20 puntos del sistema de scoring, por tratarse de una infracción considerada de máxima gravedad.