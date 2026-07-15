Más de 300 policías custodiarán el operativo por el partido entre Argentina e Inglaterra

La Policía de Salta implementará hoy un operativo integral de seguridad con motivo del encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las Selecciones de Argentina e Inglaterra.

El servicio comprenderá acciones preventivas antes, durante y después del partido, con el objetivo de preservar el orden público, prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad de las personas que se congreguen en espacios públicos.

El dispositivo contará con más de 300 efectivos de distintas áreas operativas desplegados en los principales puntos de concentración de la ciudad, especialmente en plaza 9 de Julio, Paseo Güemes, el Monumento al General Martín Miguel de Güemes, peatonales y Parque Sur, donde se prevé una importante concurrencia de público.

Además, se realizarán controles preventivos para evitar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, reforzando las tareas de prevención y seguridad ciudadana.

Asimismo, los Distritos de Prevención de toda la provincia reforzarán los patrullajes preventivos y la presencia policial en sus respectivas jurisdicciones para acompañar las celebraciones que pudieran registrarse.

El operativo incluirá controles vehiculares y peatonales, prevención de contravenciones y delitos, ordenamiento del tránsito y asistencia a la comunidad, permaneciendo activo hasta la desconcentración total de los concurrentes.