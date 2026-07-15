Acampan por River desde el lunes y verán Argentina–Inglaterra en la vereda para no perder el lugar

La pasión por River Plate y la expectativa por la Selección argentina se cruzan este miércoles en las inmediaciones del estadio Padre Ernesto Martearena, donde hinchas millonarios acampan desde el lunes para conseguir entradas.

En N&N, por Aries, los fanáticos contaron que seguirán la semifinal ante Inglaterra desde la vereda, entre carpas, reposeras, mates, bombos y banderas, para no perder su lugar en la fila

Desde el lunes por una entrada

Algunos simpatizantes llegaron al estadio con varios días de anticipación, luego de no poder conseguir localidades por internet.

“Me enteré que ya había gente y me vine”, contó Paola, integrante de Los Millos de Salta, quien pasó la primera noche junto a su hijo y ahora se organiza con familiares y amigos para turnarse.

La espera incluye carpas, gazebos, mesas improvisadas y pequeños fuegos para calentar agua y soportar las bajas temperaturas de la madrugada.

La semifinal, desde la fila

El partido de Argentina no modificará los planes. Quienes permanecen frente a las boleterías aseguran que seguirán el encuentro desde el lugar para no perder su posición.

“Acá no hay que moverse”, explicó una hincha que llegó desde Jujuy, que espera conseguir entradas para su padre y otros familiares.

La expectativa es que la fila se transforme durante la tarde en una nueva tribuna, con bombos, cánticos y banderas argentinas.

Venta presencial y pocas certezas

La venta presencial comenzará este jueves en las boleterías del Martearena, pero todavía no se confirmó cuántas entradas podrá comprar cada persona.

Tampoco se informó oficialmente cuántos tickets estarán disponibles, aunque entre los hinchas circula la versión de que el remanente sería limitado.

La popular costará $55.000, mientras que también habrá sectores con precios superiores. En paralelo, quienes adquirieron sus entradas de manera online deberán realizar el canje correspondiente.

Una espera que ya es parte del partido

El encuentro entre River y Aldosivi se disputará el viernes por la Copa Argentina, pero para muchos hinchas la previa comenzó varios días antes.

Dormir en una carpa, organizar turnos, compartir comida y seguir a la Selección desde la vereda forman parte del esfuerzo por asegurarse un lugar en el estadio.