A 40 años de México 86, "Pistola" Gámez recordó por qué Argentina–Inglaterra se vive distinto

La semifinal entre Argentina e Inglaterra volvió a poner en escena uno de los cruces más cargados de historia para el fútbol nacional. En la previa, Raúl “Pistola” Gámez recordó el enfrentamiento que hinchas argentinos mantuvieron con hooligans ingleses antes del partido del Mundial de México 1986.

En Pelo y Barba, por Aries, el expresidente de Vélez contó que la pelea comenzó dentro del estadio por una disputa de espacio entre ambas parcialidades y continuó después del encuentro.

“Fue una pelea en la cancha. Después hubo peleas a la salida y al costado de la plataforma”, relató.

“Había un rencor mucho mayor”

Gámez explicó que el contexto político e histórico volvió aquel episodio especialmente violento. La Guerra de Malvinas había ocurrido apenas cuatro años antes y seguía presente entre los argentinos.

“Era una pelea con rencor, con ese odio de saber lo que había pasado y de los soldados que habían perdido la vida”, expresó.

El exdirigente remarcó que los verdaderos protagonistas de esa historia fueron los combatientes: “Ellos son los héroes y los guapos”.

Según recordó, el enfrentamiento se produjo antes de los dos goles de Diego Maradona que definieron el triunfo argentino por 2 a 1.

Todo comenzó por un lugar en la tribuna

Gámez negó que el objetivo fuera robar banderas. Explicó que el conflicto comenzó cuando un grupo de argentinos intentó conservar un sector para que se ubicaran otros simpatizantes que llegaban con bombos y banderas.

“Empezó un poco el manoseo, que esto y lo otro, y terminó en una pelea”, resumió.

Tras los goles de Maradona, el clima cambió por completo. El festejo, afirmó, se extendió incluso entre parte del público mexicano, que acompañó a los argentinos durante el torneo.

Cómo ve a la Selección

De cara al nuevo enfrentamiento con Inglaterra, Gámez se mostró optimista. Consideró que la Selección argentina fue mejorando durante el Mundial y destacó la firmeza y los recursos del plantel.

“La veo muy bien porque va mejorando y tiene muchos recursos. Pero después hay que jugarlo”, advirtió.

También reconoció que el recuerdo de Malvinas vuelve inevitablemente cada vez que Argentina enfrenta a Inglaterra, aunque deseó que la jornada termine en celebración.

“Ojalá tengamos éxito, podamos disfrutar y la gente esté feliz”, concluyó.