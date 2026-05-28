Juicios contra Salta: qué causas siguen abiertas tras el fallo por ENJASA

Además del fallo internacional por ENJASA, la Provincia mantiene abiertos otros procesos judiciales relevantes vinculados a antiguas concesiones y servicios.

El fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, confirmó en N&N por Aries que entre las causas pendientes figuran reclamos relacionados con Aguas del Norte y Plumada, aunque evitó avanzar en detalles por tratarse de expedientes todavía en trámite.

“Son juicios que no han terminado y los estamos llevando”, señaló el funcionario al explicar que algunas causas se encuentran en etapa probatoria y otras aún discuten aspectos técnicos y montos.

Pérez Alsina aclaró que no corresponde anticipar posiciones sobre procesos que dependen de futuras decisiones judiciales, pero reconoció que se trata de causas importantes para el Estado provincial.

Reclamos de Salta contra Nación

El fiscal de Estado también se refirió a las acreencias que mantiene la Provincia frente al Gobierno nacional. Entre ellas mencionó fondos vinculados a educación, salud, coparticipación, microtráfico y otros compromisos federales.

Uno de los expedientes señalados fue el reclamo por el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que fue llevado ante la Corte Suprema. Según explicó, la Corte aún no se pronunció.

Pérez Alsina sostuvo que Nación mantiene una deuda significativa con Salta, aunque aclaró que el monto total depende de distintas áreas y expedientes.

“Es mucha plata”, resumió.

Compensaciones futuras

El funcionario explicó que muchos de estos reclamos forman parte de negociaciones permanentes entre Provincia y Nación, especialmente en materia de compensaciones, deudas de coparticipación y programas nacionales discontinuados.

En ese contexto, remarcó que las discusiones no se resuelven de manera inmediata y que suelen integrarse a acuerdos más amplios entre jurisdicciones.