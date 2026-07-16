Prorrogan el plazo para conocer el patrimonio de los funcionarios nacionales

Los funcionarios nacionales obligados a informar su patrimonio tendrán plazo hasta el 31 de agosto de 2026 para presentar sus declaraciones juradas anuales.

La Oficina Anticorrupción prorrogó el vencimiento mediante la Resolución 7/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El plazo anterior vencía a fines de julio, pero el organismo resolvió otorgar un mes adicional para facilitar el cumplimiento de la obligación.

Quiénes deben presentar la declaración

La medida alcanza a los funcionarios comprendidos por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Las declaraciones patrimoniales deben informar bienes, ingresos, deudas y participación en sociedades, entre otros datos establecidos por la normativa.

El régimen tiene como finalidad facilitar el control de la evolución patrimonial de las autoridades y detectar posibles incompatibilidades o situaciones de enriquecimiento injustificado.

La obligación corresponde al período 2025

La prórroga alcanza específicamente a las declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a las obligaciones anuales de 2025.

La Oficina Anticorrupción justificó la extensión en la necesidad de brindar un plazo razonable para completar correctamente las presentaciones.

El cambio no modifica el universo de funcionarios alcanzados ni el contenido de la información exigida. Solo traslada la fecha límite.