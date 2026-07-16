Universidades y becas: qué contempla la nueva ampliación del Presupuesto

El Gobierno amplió las partidas para docentes, trabajadores no docentes y estudiantes de carreras estratégicas.

El Gobierno nacional amplió el presupuesto destinado a las universidades nacionales para cubrir gastos vinculados con los salarios de docentes y trabajadores no docentes.

La decisión fue incluida en el Decreto 594/2026, mediante el cual el Ejecutivo modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 2026.

La medida también refuerza los recursos destinados al Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, aunque el texto principal del decreto no precisa los montos que serán distribuidos entre cada universidad.

Recursos para salarios universitarios

El DNU establece que la Secretaría de Educación contará con mayores créditos para atender los gastos derivados de la política salarial en las universidades nacionales.

El refuerzo alcanza tanto a docentes como a trabajadores no docentes, en un contexto marcado por los reclamos salariales y presupuestarios dentro del sistema universitario.

El decreto no informa si la ampliación contempla un aumento específico, el cumplimiento de acuerdos salariales anteriores o la cobertura de futuras negociaciones.

Esos detalles dependerán de la distribución que realice posteriormente la Secretaría de Educación y de las planillas anexas incorporadas a la medida.

Qué puede significar para la UNSa

La Universidad Nacional de Salta forma parte del sistema alcanzado por la ampliación, pero todavía no se conoce cuánto dinero adicional podría recibir.

Por ese motivo, no puede afirmarse por ahora que la UNSa tendrá una cifra determinada ni que los recursos resolverán la totalidad de sus necesidades presupuestarias.

El dato central es que el Gobierno reconoció la necesidad de reforzar las partidas destinadas al funcionamiento salarial de las universidades nacionales.

Para conocer el efecto concreto en Salta será necesario esperar la distribución oficial o una comunicación de las autoridades universitarias.

Refuerzo para las becas Manuel Belgrano

La modificación presupuestaria también incluye fondos para las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas.

El programa comprende áreas vinculadas con alimentos, ambiente, computación, energía, minería, movilidad y transporte, petróleo, ciencias básicas y otras actividades productivas.

El decreto no anuncia una nueva convocatoria, no modifica los requisitos de acceso ni confirma un aumento en los montos cobrados por los estudiantes.

El cambio consiste exclusivamente en un refuerzo de los recursos disponibles para sostener el programa durante 2026.