Después de la gripe, el dolor de espalda es la segunda causa de ausentismo laboral

El dolor de espalda se convirtió en uno de los problemas físicos más frecuentes de la vida moderna. El médico traumatólogo y especialista en enfermedades de columna, Joaquín Alvarado, aseguró que actualmente representa la segunda causa de ausentismo laboral, solo por detrás de la gripe.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, el integrante del Círculo Médico explicó que el crecimiento del sedentarismo, las malas posturas, el sobrepeso y el uso excesivo del celular generaron un fuerte impacto sobre la salud de la columna.

“Las lesiones de columna empiezan desde los 35 años con un proceso normal de envejecimiento, pero a eso se suma la falta de cuidado, las malas posturas, la obesidad y la falta de actividad física”, sostuvo.

El celular, uno de los grandes enemigos

Alvarado advirtió que el uso prolongado del teléfono celular genera una fuerte sobrecarga sobre la zona cervical.

Explicó que la cabeza humana pesa entre cuatro y cinco kilos y que, al inclinarla hacia adelante durante largos períodos, la musculatura del cuello debe realizar un esfuerzo mucho mayor para sostenerla.

“El celular es un gran enemigo de la postura”, afirmó.

Según detalló, esa tensión sostenida termina provocando contracturas, dolores cervicales y molestias frecuentes en espalda y nuca.

Sedentarismo y falta de cuidado

El especialista remarcó que muchas personas no toman conciencia del desgaste físico diario y comparó el cuerpo humano con un vehículo que necesita mantenimiento permanente.

En ese sentido, insistió en la importancia de cuidar la musculatura, mantener un peso saludable y realizar actividad física de manera regular.

“El cuerpo es lo mismo que un auto: si no lo cuidás, se desgasta”, ejemplificó.

Qué actividad física recomiendan

Consultado sobre los ejercicios más recomendables, Alvarado aseguró que no existe una única disciplina ideal y que lo más importante es sostener una rutina física que resulte agradable para cada persona.

Si bien destacó que la natación es un deporte completo, señaló que cualquier actividad puede ser beneficiosa si se realiza correctamente y trabaja de manera integral el cuerpo.

“Lo importante es hacer algo de actividad física”, concluyó.