Milei no viajará a la final y repetirá su cábala en Olivos

Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y aseguró que mantendrá su cábala de mirar el partido desde la Quinta de Olivos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Presidente descartó la posibilidad de realizar un viaje relámpago para acompañar a la Selección en la definición del domingo y explicó que seguirá el encuentro desde la residencia presidencial, tal como hizo durante todo el torneo.

“Vamos a seguir mirándolos desde Olivos, miré todos los partidos ahí”, afirmó Milei tras la victoria de Argentina por 2 a 1 ante Inglaterra, que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a una nueva final mundialista.

El mandatario también reveló que repetirá una particular cábala de vestimenta, vinculada a una campera de YPF que utilizó durante los encuentros de la Selección.

“Lo miro siempre con una campera de la petrolera que ya saben y ganamos, no me la saqué nunca más”, sostuvo Milei, en referencia al atuendo que viene usando durante los partidos argentinos.

En la misma línea, el mandatario había contado: “Transpiro como un condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol, así que no me la saqué nunca más”.

La final entre Argentina y España se disputará este domingo en Nueva York, luego de que el seleccionado argentino eliminara a Inglaterra y el conjunto español venciera a Francia en la otra semifinal.

Milei, además, volvió a poner a disposición la Casa Rosada en caso de que la Selección argentina consiga la cuarta estrella y decida celebrar el título con la gente en Plaza de Mayo.

De esta manera, el Presidente seguirá la definición desde Olivos, con la misma cábala que acompañó el camino argentino hasta la final y con la expectativa de que el equipo de Scaloni logre el bicampeonato mundial.

Con información de Noticias Argentinas