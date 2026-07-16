El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 por DNU: qué áreas recibirán más fondos

El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 mediante un decreto de necesidad y urgencia para reforzar partidas destinadas a universidades, programas sociales, organismos públicos y compromisos financieros del Estado.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 594/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y entró en vigencia de manera inmediata.

El Ejecutivo justificó la decisión al advertir que, sin una adecuación urgente de los recursos, podía ponerse en riesgo la prestación de determinados servicios esenciales bajo responsabilidad del Estado nacional.

Qué gastos serán reforzados

El DNU incorpora mayores créditos para afrontar salarios, funcionamiento, equipamiento, becas, compensaciones y transferencias correspondientes a diferentes organismos de la Administración Pública Nacional.

Uno de los principales refuerzos estará dirigido a la Secretaría de Educación, con el objetivo de cubrir la política salarial de docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales.

También se destinarán recursos adicionales al Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, orientado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.

Monotributo Social y jubilaciones provinciales

La modificación incrementa además el presupuesto de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para financiar las prestaciones correspondientes al Monotributo Social.

La medida no modifica los requisitos, los montos ni las condiciones de acceso al programa. Se trata de un refuerzo presupuestario para garantizar su funcionamiento.

Por otra parte, el decreto establece un crédito de $409.342.664.874 para que la Administración Nacional de la Seguridad Social financie los déficits de las provincias que conservaron sus propias cajas previsionales.

La partida no alcanza a Salta, debido a que la provincia transfirió su sistema jubilatorio a la Nación.

Fondos para la deuda y empresas estatales

El Gobierno también readecuó las partidas destinadas al pago de los servicios financieros de la deuda pública.

Asimismo, dispuso recursos para Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal, empresa estatal vinculada con la producción y distribución de contenidos educativos.

El decreto también ordenó el ingreso de $280.510.611.926 al Tesoro Nacional, correspondientes a fondos provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo vinculado con un programa para la primera infancia.

Los detalles de cada ampliación y reasignación se encuentran incluidos en las planillas anexas del DNU.