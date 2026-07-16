Nación salió a financiar con $409 mil millones los déficits de las cajas jubilatorias provinciales

El Gobierno nacional estableció una partida de $409.342 millones para financiar los déficits de las cajas previsionales administradas por las provincias.

La decisión fue incorporada en la modificación del Presupuesto 2026, oficializada este jueves mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 594/2026.

Los fondos serán ejecutados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y se destinarán a cubrir gastos corrientes de los sistemas jubilatorios provinciales que no fueron transferidos a la Nación.

Un reclamo de las provincias

La financiación de las cajas previsionales no transferidas es motivo de frecuentes disputas entre los gobiernos provinciales y la administración nacional.

Las jurisdicciones reclaman que Nación compense las diferencias generadas por regímenes jubilatorios que, en algunos casos, contemplan edades, aportes y mecanismos de actualización distintos a los del sistema nacional.

Para acceder a esos recursos, las provincias deben presentar información sobre sus cuentas previsionales y someterse a los controles y auditorías correspondientes.

El monto quedó incorporado al Presupuesto

El artículo 2 del DNU estableció como crédito presupuestario la suma exacta de $409.342.664.874 dentro del programa de transferencias y contribuciones a la seguridad social.

La partida forma parte de una adecuación más amplia del Presupuesto nacional, que también incluye recursos para universidades, becas, programas sociales, funcionamiento de organismos y servicios de la deuda pública.

El Gobierno argumentó que la modificación debía realizarse de manera inmediata para evitar que quedaran comprometidos determinados servicios esenciales bajo responsabilidad del Estado nacional.