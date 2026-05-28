Tras el fallo por ENJASA, el Fiscal de Estado aclaró cómo será el pago

El CIADI confirmó la condena contra Argentina por la rescisión del contrato de ENJASA, la exconcesionaria de juegos de azar en Salta vinculada a capitales austríacos. El Fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, aseguró que ahora Nación deberá negociar cómo afrontar el pago del fallo internacional.

En diálogo en N&N por Aries, el funcionario explicó que el proceso internacional se inició tras la rescisión del contrato de explotación de juegos de azar realizada durante la gestión provincial de Juan Manuel Urtubey.

Según detalló, la demanda fue impulsada por Casinos Austria, empresa que tenía participación accionaria en ENJASA, bajo el tratado bilateral de protección de inversiones firmado entre Argentina y Austria.

“No es un pago inmediato”

Pérez Alsina recordó que el fallo original del tribunal arbitral se conoció en 2021 y que ahora quedó firme tras el rechazo al recurso de anulación presentado por el Estado argentino.

Sin embargo, remarcó que eso no implica un desembolso inmediato.

“Empieza toda una etapa de negociación de cómo se paga, montos, intereses y plazos”, explicó.

El fiscal sostuvo que, en este tipo de litigios internacionales, la Nación suele negociar mediante bonos o títulos a largo plazo.

Nación primero y luego la Provincia

El funcionario aclaró además que el pago inicial corresponde al Estado nacional, aunque luego podrían abrirse negociaciones con la Provincia.

“La Nación lo paga primero y después verá con la Provincia cómo se compensa”, señaló.

En ese sentido, mencionó que Salta mantiene múltiples acreencias con Nación vinculadas a coparticipación, salud, microtráfico y otros programas federales.

Pérez Alsina consideró que esas deudas podrían formar parte de futuras compensaciones entre ambas jurisdicciones.