Obras y accesos sobre rutas nacionales: los permisos se resolverán en Buenos Aires

La Dirección Nacional de Vialidad modificó el procedimiento para autorizar obras, instalaciones y otras intervenciones dentro de las zonas de camino de las rutas nacionales.

Desde ahora, los Permisos Precarios de Uso de la Zona de Camino deberán ser aprobados exclusivamente por la Administración General de Vialidad Nacional.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 908/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Los distritos pierden la facultad de autorizar

Hasta el momento, los jefes de los distintos distritos de Vialidad podían otorgar permisos dentro de sus jurisdicciones.

La nueva resolución deja sin efecto esas delegaciones y centraliza la firma de todas las autorizaciones en la conducción nacional del organismo.

Esto alcanza a obras, instalaciones, accesos, tendidos, carteles y otras intervenciones efectuadas por terceros dentro de espacios pertenecientes a la jurisdicción vial nacional.

Nuevo procedimiento y controles técnicos

Vialidad aprobó además un nuevo circuito administrativo y modelos normalizados para los permisos.

La División Uso de Zona de Camino tendrá a su cargo una revisión técnica previa antes de que cada autorización sea aprobada.

El organismo justificó la modificación por los cambios producidos en su estructura, la implementación de sistemas electrónicos y la necesidad de unificar los mecanismos de control.

La medida tendrá alcance en todas las rutas nacionales, incluidas la Ruta Nacional 34, la Ruta Nacional 9, la Ruta Nacional 40 y otros corredores que atraviesan Salta.