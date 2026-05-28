Tras años de desinversión, Salta proyecta una nueva Terminal con 50 locales, ascensor y paseo comercial

Tras la adjudicación de la concesión de la Terminal de Ómnibus de Salta al Grupo Flecha, desde la Municipalidad comenzaron a dar detalles sobre el proyecto de remodelación que se prevé para el edificio y sus alrededores.

El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, aseguró que la intención es convertir la Terminal en un espacio moderno, seguro y con mayor movimiento comercial.

“Va a ser una terminal moderna, ordenada y segura”, sostuvo en declaraciones en Pelo y Barba por Aries.

Según explicó, el proyecto contempla la instalación de alrededor de 50 locales comerciales, entre propuestas gastronómicas, farmacia, gimnasio y otros servicios recreativos y culturales.

Además, adelantó que la Terminal tendrá ascensores y nuevas áreas de circulación, mientras que las boleterías funcionarán en un segundo piso para liberar espacio en la planta baja y transformarla en un paseo comercial.

Buscan recuperar el ingreso a la ciudad

Chalabe señaló que el proyecto no se limitará únicamente al edificio de la Terminal, sino que incluirá intervenciones urbanas desde la zona del ex peaje de Aunor hasta avenida Asunción y Parque San Martín.

En ese marco, indicó que se trabajará para recuperar la circulación vehicular y mejorar la accesibilidad en un sector que actualmente presenta problemas de tránsito y desorden urbano.

También confirmó que se proyecta recuperar una rotonda eliminada tras los problemas estructurales que sufrió la Terminal años atrás.

Más seguridad y ordenamiento

Otro de los objetivos planteados por el municipio es reforzar la seguridad en la zona. Chalabe sostuvo que la revitalización comercial y la mayor circulación de personas ayudarán a mejorar un área que actualmente presenta problemas de iluminación e inseguridad durante la noche.

Por otra parte, el funcionario afirmó que la Municipalidad buscará avanzar en el ordenamiento del transporte turístico, de contingentes y de trabajadores mineros.

En ese sentido, planteó que las traffic y colectivos de gran porte deberían utilizar la Terminal para evitar congestión y caos vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Una promesa histórica

Durante la entrevista, Chalabe reconoció que la remodelación de la Terminal fue prometida en distintas gestiones desde fines de los años noventa y admitió el desgaste que presenta actualmente el edificio.

“Desde 1999 hasta acá fue un largo camino de desinversión”, afirmó.

El funcionario aseguró que la expectativa del municipio es mostrar un avance importante de las obras antes de finalizar la gestión de Emiliano Durand en diciembre de 2027.