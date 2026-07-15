"Muchos no saben qué hacer cuando escuchan una sirena": la preocupación del SAMEC por la falta de educación vial

El director del SAMEC, Daniel Romero, expresó en Aries su preocupación por la reacción de muchos conductores salteños al escuchar una ambulancia en emergencia. Según explicó, aunque algunos ceden correctamente el paso, una gran cantidad de automovilistas no sabe cómo actuar y termina dificultando el avance de los móviles sanitarios.

Romero señaló que una de las conductas más frecuentes es que los vehículos aceleran delante de la ambulancia en lugar de correrse hacia la derecha, como establece la normativa vial. A esto se suma la congestión en distintas arterias de la ciudad y la reducción de carriles en algunos sectores, lo que complica aún más el traslado de pacientes críticos.

Frente a esta situación, el SAMEC impulsa acciones de educación vial para recordar cómo deben reaccionar los conductores ante un vehículo de emergencia. "Cuando una ambulancia lleva sirenas y balizas encendidas, cada segundo cuenta", remarcó el funcionario, quien insistió en la necesidad de mejorar la conducta vial para evitar demoras que pueden ser determinantes en una emergencia.