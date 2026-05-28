Jardines de infantes en Salta: advierten que la baja de natalidad se nota más en Capital

La caída de la natalidad comenzó a modificar el mapa del nivel inicial en Salta. Desde el Ministerio de Educación aseguran que el impacto no es igual en toda la provincia y que cada caso se analiza por departamento, localidad e institución.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, la directora de Nivel Inicial, Nancy Vega, explicó que el fenómeno no es exclusivo de Salta, sino que responde a una tendencia más amplia. Sin embargo, reconoció que ya genera cambios en la organización de algunas salas.

Vega indicó que hay zonas donde la matrícula se mantiene estable, como Rivadavia y Orán, mientras que la baja se nota con mayor fuerza en Salta Capital y en determinados sectores sociales.

La funcionaria aclaró que el cierre de una sala no se decide de manera automática por tener pocos alumnos. Antes se realizan proyecciones, se consulta información territorial y se evalúa si hay niños de 3, 4 o 5 años que puedan ingresar en los años siguientes.

“Cerrar es una medida extrema”, señaló Vega, al explicar que en algunos casos se sostienen salas durante dos o tres años antes de tomar una decisión definitiva.

También mencionó que, cuando la matrícula baja, se pueden implementar esquemas de plurisala, combinando niños de distintas edades para mantener la oferta educativa.

Consultada sobre si ya hubo reubicación de docentes, Vega confirmó que este año se cerraron “dos o tres” salas, pero remarcó que se trata de casos puntuales en zonas alejadas, no en la ciudad.

La directora sostuvo además que la disminución de alumnos también alcanza a instituciones privadas, aunque en ese caso puede influir la situación económica de las familias y la migración hacia el sistema público.

En el marco del Día Nacional de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras, Vega destacó la tarea de las docentes y señaló que casi 3.000 maestras participaron de encuentros regionales realizados en distintos puntos de la provincia.