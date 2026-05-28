Jardines de infantes en Salta: advierten que la baja de natalidad se nota más en Capital
Educación28/05/2026Ivana Chañi
La directora de Nivel Inicial, Nancy Vega, explicó que el impacto se nota más en Salta Capital, mientras que en Rivadavia y Orán la matrícula se mantiene más estable.
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Sortean una moto eléctrica para que estudiantes salteños compitan en el Desafío Eco YPF
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Estudiantes de la Escuela Técnica N° 3148 Ingeniero Otto Krause, de Villa Mitre, juntan fondos para fabricar un karting eléctrico y participar del Desafío Eco YPF. Necesitan comprar kits homologados y buscan apoyo.
Capacitación docente: Forman a directores de Salta en protocolos ante casos de violenciaEducación16/05/2026
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Carlos Saravia y una forma de ejercer poder que ya encendió alarmas en el Gobierno y en el sector privadoSalta27/05/2026
El accionar del presidente del ENRESP frente a desarrolladoras inmobiliarias volvió a generar preocupación por el uso de la exposición pública, la agresividad comunicacional y el impacto institucional sobre quienes invierten en Salta.
Tras años de desinversión, Salta proyecta una nueva Terminal con 50 locales, ascensor y paseo comercial
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El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, anticipó que la nueva Terminal de Salta incluirá ascensores, unos 50 locales comerciales y espacios recreativos. Además, aseguró que el proyecto buscará ordenar el tránsito y recuperar la zona de ingreso a la ciudad.
Tras el fallo por ENJASA, el Fiscal de Estado aclaró cómo será el pago
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El fiscal de Estado de Salta explicó que el fallo internacional por el caso ENJASA obliga inicialmente al Estado nacional. Aclaró que aún resta una etapa de negociación y sostuvo que el pago podría compensarse con deudas que Nación mantiene con la Provincia.
Día del Ejército: habrá desfile militar en el Campo de La Cruz
Ivana ChañiSalta28/05/2026
La Guarnición Ejército Salta realizará este viernes el acto oficial por los 216 años del Ejército Argentino. La ceremonia incluirá formación y desfile en el Campo Histórico de La Cruz.