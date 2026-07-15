SAMEC no registró emergencias por los partidos de Argentina, pero sí accidentes tras los festejos

A horas del partido entre Argentina e Inglaterra, desde el SAMEC aseguraron que los encuentros de la Selección no provocaron un incremento en las emergencias cardíacas, pese a la tensión que generan entre los hinchas. El director del organismo, Daniel Romero, explicó en Aries que las estadísticas no muestran un aumento de consultas por dolor de pecho u otros cuadros vinculados directamente con los partidos.

Sin embargo, el mayor movimiento se registró después de los festejos. Tras la clasificación del último fin de semana, el SAMEC realizó 24 asistencias entre las 3 y las 8 de la mañana, una cifra que triplicó la habitual para ese horario. La mayoría de las intervenciones estuvieron relacionadas con accidentes de tránsito, caídas de motociclistas, choques, peleas y situaciones asociadas al consumo excesivo de alcohol.

Operativos para los posibles festejos de esta tarde

Para el encuentro de este miércoles, el SAMEC trabajará con su dispositivo habitual, con todos los móviles y el personal operativo disponibles para responder ante cualquier emergencia. Desde el organismo estiman que, al tratarse de un día hábil y en horario de la tarde, los festejos podrían ser más moderados, aunque aseguraron que el sistema está preparado para intervenir si la situación lo requiere.