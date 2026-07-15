Por las deudas de las obras sociales, trabajadores del San Bernardo cobran casi $100 mil menos

Las demoras y deudas de las obras sociales con el Hospital San Bernardo ya impactan directamente en los ingresos de sus trabajadores y en los recursos disponibles para sostener el funcionamiento del establecimiento.

En N&N por Aries, Daniela Torres, trabajadora administrativa e integrante de ATE, explicó que el adicional por productividad cayó de casi $200.000 a poco más de $108.000 durante los últimos meses.

La reducción alcanza a los 1.646 empleados del hospital y representa una pérdida importante dentro de salarios que, según detalló, rondan entre $1 millón y $1,1 millones para el personal administrativo.

La deuda también afecta al hospital

La productividad se financia con el dinero que el hospital recupera por las prestaciones brindadas a pacientes que cuentan con cobertura médica.

De acuerdo con Torres, una parte de esos fondos se distribuye entre los trabajadores, mientras que la restante queda para afrontar la compra de materiales y otras necesidades del establecimiento.

Por eso, la falta de pago no afecta únicamente los salarios. También disminuye los recursos que el hospital puede destinar a insumos, equipamiento y funcionamiento cotidiano.

“El gerente hace lo posible para que cobremos aunque sea un mínimo, pero nos está afectando mucho”, describió la representante gremial.

Un adicional que perdió casi la mitad de su valor

La trabajadora señaló que hace dos o tres meses el personal cobraba cerca de $200.000, mientras que actualmente recibe alrededor de $108.000.

La caída representa casi la mitad del ingreso que los empleados obtenían por ese concepto y profundiza las dificultades económicas de quienes dependen del salario público.

Torres recordó además que el San Bernardo es el principal hospital de referencia de la provincia y recibe accidentes, emergencias y derivaciones desde distintos puntos de Salta.

El reclamo a las obras sociales

Desde ATE advirtieron que el problema surge porque el hospital presta el servicio, pero luego no logra cobrarlo en tiempo y forma.

Entre las coberturas que mencionó aparecen IPS, PAMI y otras obras sociales, cuyos afiliados recurren diariamente al establecimiento.

El atraso en esos pagos genera una cadena de consecuencias: menos productividad para el personal, menor disponibilidad de recursos y mayor presión sobre un hospital que concentra gran parte de la atención de alta complejidad de Salta.