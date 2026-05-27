Licitan obras millonarias para la Ruta Provincial 5

Vialidad de la Provincia lanzó licitaciones por más de $1.200 millones para trabajos sobre la Ruta Provincial 5, en el tramo Lumbreras–Las Lajitas.
Salta27/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Dirección de Vialidad de Salta puso en marcha nuevas licitaciones para ejecutar obras sobre la Ruta Provincial 5, una de las vías estratégicas para la producción y el transporte en el interior provincial.

Las publicaciones aparecieron este miércoles en el Boletín Oficial y contemplan trabajos de repavimentación parcial en el tramo que conecta Lumbreras con Las Lajitas.

Según los documentos oficiales, el presupuesto total supera los $1.200 millones, divididos en distintos procesos licitatorios.

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La Ruta 5 es utilizada diariamente por el transporte de carga vinculado a la producción agrícola y ganadera del este salteño, por lo que el deterioro del camino venía generando reclamos de productores y transportistas.

El estado de las rutas provinciales se convirtió en uno de los temas sensibles para el sector productivo, especialmente por el impacto que tiene sobre costos logísticos y seguridad vial.

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