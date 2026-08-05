El Niño pone en alerta a Salta por incendios y lluvias intensas

El subsecretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad, Napoleón Gambetta, explicó que el municipio elaboró con el INTA un informe para conocer cómo impactará el fenómeno de El Niño en la ciudad.

Según detalló en diálogo con Aries, los especialistas anticiparon temperaturas superiores al promedio durante la temporada seca. Gambetta señaló que hubo pocos días de frío, jornadas cercanas a los 30 grados y noches con registros elevados, situación que, sumada al viento Zonda, incrementó el riesgo de incendios durante julio.

El funcionario advirtió que el escenario podría repetirse durante agosto y septiembre. Ante esta previsión, la Municipalidad identificó mediante vuelos con drones las zonas con mayor acumulación de malezas y combustible vegetal.

En los sectores considerados críticos donde no hubo cumplimiento, el municipio efectuó el desmalezado de oficio. Gambetta informó que, entre las tareas municipales y las intervenciones particulares, se limpiaron cerca de 70 hectáreas. Los propietarios deberán afrontar tanto la multa como el costo de los trabajos realizados.

Con respecto de la temporada de lluvias, el informe del INTA proyecta un aumento de las precipitaciones de entre el 20% y el 30%, aunque la principal preocupación será la forma en que se producirán. “Vamos a tener días secos durante el verano y fenómenos de alto impacto, de corta duración y con mucha lluvia”, anticipó Gambetta.