El campo salteño alertó por el estado de las rutas: “Hay camiones que no quieren venir al norte”

El presidente de Prograno, Pedro Arias, fue crítico por el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta, y advirtió que la situación ya excede al sector productivo.

En conexión con Pelo y Barba por Aries, sostuvo que en algunas rutas provinciales todavía no se puede llegar con camiones para sacar la producción.

Además, afirmó que hay transportistas que directamente evitan viajar al norte para cargar mercadería por el deterioro de los caminos. “Saben que demoran el doble de tiempo”, explicó.

Arias aseguró que el mal estado vial encarece el flete y agranda la brecha entre el norte argentino y la Pampa Húmeda.

El dirigente fue especialmente duro con la Ruta Nacional 9/34, en el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán.

“Nunca he visto la ruta nacional en ese estado”, afirmó.

También cuestionó la situación de la Ruta 34 hacia el norte, entre Embarcación y Tartagal, a la que describió como peligrosa y llena de pozos.

“No es solo un problema para camioneros. Por esa ruta circulan estudiantes, profesionales y familias. Ya pasa del problema logístico a un problema social”, remarcó.