El Gobierno debe decidir que hace con su embajador en Brasilia. La crisis se desencadenó tras los insultos del presidente argentino a Lula.
El diputado libertario Nicolás Arce fue apercibido por la Cámara
Política04/08/2026
Fue a raíz de una cuestión de privilegio en su contra por sus dichos contra los docentes de la UNSa Tartagal en plena sesión legislativa.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Provincia decidió aplicar un apercibimiento al diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Arce.
La medida - aprobada por el cuerpo legislativo - llega luego de que el diputado Jorge Restom solicitara una cuestión de privilegio contra el libertario quien, durante una sesión de la Cámara, aseguró que debían hacerse narcotest a los docentes de la Universidad Nacional de Salta, sede Tartagal, porque había recibido denuncias de que algunos de ellos presentaban movimientos espasmódicos.
Cabe destacar que Restom forma parte del equipo de educadores de la casa de altos estudios y que, en aquel entonces, había advertido que se trataba de declaraciones agraviantes.
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