Turistas por un día: buscan sumar más vecinos a los recorridos gratuitos

Lanzaron una nueva convocatoria para que escuelas, centros de jubilados, clubes deportivos, colonias de vacaciones e instituciones se sumen al programa "Conociendo Mi Ciudad", una propuesta gratuita que invita a los vecinos a conocer la capital desde una perspectiva turística.

La iniciativa, impulsada por el Ente de Turismo Municipal, ofrece recorridos guiados por el casco histórico y distintos espacios patrimoniales con el objetivo de promover el conocimiento de la ciudad, fortalecer el sentido de pertenencia y acercar la actividad turística a la comunidad.

En lo que va del año, 780 salteños ya participaron de la experiencia, visitando lugares como el Museo de la Ciudad Casa de Hernández, el Museo Histórico del Norte, el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), el Museo Güemes, el Museo Explora Salta, además de la Casona de Castañares y la Casa de Moldes.

La propuesta continúa sumando participantes y, para agosto, ya hay alrededor de 500 vecinos con recorridos programados. Por ese motivo, desde el municipio invitan a nuevas instituciones a reservar su lugar y participar de esta experiencia.

Las instituciones que deseen participar podrán gestionar su inscripción de manera gratuita comunicándose con el Ente de Turismo Municipal a través de los siguientes canales:

WhatsApp: 387 4634653 o Correo electrónico: [email protected]