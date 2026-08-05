Con fondos provinciales, avanza la obra del nuevo puente sobre el río Vaqueros

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó una recorrida por los frentes de trabajo del nuevo puente sobre el río Vaqueros y su correspondiente circunvalación. La intervención vial apunta a descongestionar el flujo vehicular, consolidar la conectividad metropolitana y aportar mayor seguridad vial en el trayecto de la Ruta Nacional 9 que une la Capital con el municipio vecino.

Para evitar el freno en la ejecución ante las demoras de giros por parte del Gobierno nacional, la administración provincial asumió la asistencia financiera del proyecto. Las cuadrillas se enfocan en culminar la primera de las dos estructuras proyectadas, además de avanzar en el pavimento de accesos, el trazado de la autopista de cuatro kilómetros y la construcción de la nueva rotonda en la Costanera de Vaqueros.

El plan integral incluye de igual forma la adecuación de servicios con el traslado de la línea eléctrica y la red de gas. Tras habilitar el primer puente de doble mano, el Ejecutivo procederá a reubicar la actual estructura metálica aguas abajo para transformarla en una vía exclusiva de peatones, bicicletas y motos, paso previo a la edificación del segundo puente.