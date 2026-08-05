Provincia coordina la repatriación de dos jóvenes salteños fallecidos en Santa Cruz

El Ministerio de Desarrollo Social, bajo la conducción de Mario Mimessi, puso en marcha un operativo de asistencia integral para acompañar a los familiares de Luis López y Cristian Huerta, los dos jóvenes salteños que perdieron la vida el pasado domingo en la provincia de Santa Cruz.

Desde la Secretaría de Políticas Sociales tomaron contacto directo con las madres de ambas víctimas para ofrecer contención emocional, asesoramiento técnico y coordinar con las autoridades judiciales y policiales del sur el traslado de los restos hacia Salta. El operativo de repatriación se concretará una vez que se completen las diligencias legales de liberación de los cuerpos.

La directora de Asistencia Crítica, Luz Arévalos, detalló que en lo que va del año el área ya otorgó 90 servicios de féretro y sepelio, de los cuales el 65% requirió traslados de restos. Asimismo, la funcionaria recordó que durante el transcurso del año 2025 se asistió a un total de 175 familias en situaciones de similar vulnerabilidad.