Comenzó la construcción de las bases del nuevo puente de Santa Lucía

Dentro de los plazos previstos, avanza a buen ritmo la construcción del nuevo puente de Santa Lucía que se conecta con la calle Solís Pizarro del barrio San José. Esta obra permitirá mejorar la conectividad y brindar mayor seguridad vial y peatonal a los vecinos de la zona.

Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de las bases estructurales que sostendrán el futuro puente. De manera paralela, se llevan adelante tareas de movimiento de suelo en ambos extremos de la obra preparando el terreno para las próximas etapas de ejecución.

Estas tareas forman parte de una intervención integral que permitirá contar con una infraestructura más segura, resistente y adecuada para el tránsito cotidiano, mejorando la circulación y la conexión entre distintos sectores de Santa Lucía.

Es importante recordar que el nuevo puente que se construirá tendrá una extensión superior a los 80 metros y demandará un importante trabajo de base y fundación, ya que se construirá sobre el río. Esto implicó la realización de estudios de suelo específicos y el desarrollo de una ingeniería adaptada a las características del terreno.

También, contará con cuatro carriles —dos por sentido de circulación—, un carril exclusivo para bicicletas, otro para motos y un paso peatonal iluminado, incorporando estándares actuales de seguridad e infraestructura.