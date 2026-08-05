Nueva licitación para el restaurante del cerro San Bernardo

El presidente del directorio del Complejo Teleférico Salta, Ángel Causarano, confirmó que la empresa El Baqueano dejará de administrar el restaurante ubicado en la cima del cerro San Bernardo y que se abrirá una nueva licitación para concesionar el espacio.

El funcionario remarcó que el restaurante se encuentra completamente renovado y expresó su intención de que una empresa salteña pueda hacerse cargo de la explotación. El objetivo, es revalorizar el lugar y fortalecer la oferta turística de la provincia.

Sobre la salida de El Baqueano, atribuyó parte de las dificultades al complejo momento que atraviesan la gastronomía y la hotelería. También consideró que la propuesta de cocina internacional y los precios elevados no se adaptaron al perfil de consumo de buena parte de los turistas.

Los abogados del Complejo Teleférico ya trabajan en la elaboración de los pliegos. La convocatoria oficial será publicada el 18 de agosto y el proceso de adjudicación podría extenderse durante aproximadamente un mes.