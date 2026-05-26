La Provincia financiará obras en la RN 9/34

El gobernador Gustavo Sáenz firmó con el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy un convenio específico de colaboración y financiamiento destinado a asegurar la continuidad de la obra pública sobre la Ruta Nacional 9/34, específicamente en el tramo Metán-Rosario de la Frontera.

El acuerdo tiene por objeto establecer los términos técnico-financieros bajo los cuales la Provincia de Salta asumirá el financiamiento del tramo, en vista de las imperiosas razones de interés público, seguridad vial y conectividad regional.

De esta manera, y a partir de múltiples gestiones del gobernador Sáenz, se ha priorizado la continuidad de la obra por sus implicancias en la seguridad vial, conectividad del sur provincial y el desarrollo productivo regional.

Así se ha logrado articular con la Dirección Nacional de Vialidad un mecanismo excepcional que permita sostener la ejecución de este tramo de la ruta sin alterar las competencias propias de cada jurisdicción.

Asimismo, las autoridades reconocieron que el estado actual de la traza requiere de tareas urgentes de conservación de infraestructura para recuperar el estándar mínimo de transitabilidad.

La intervención financiera provincial no implica alteración del contrato de obra pública a cargo de Nación, que continuará rigiéndose por los respectivos pliegos licitatorios.

A través de esta acción, el Gobierno de Salta destrabará administrativamente el flujo de capitales para garantizar que el financiamiento se traduzca de inmediato en máquinas trabajando sobre la calzada.