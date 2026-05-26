Prograno: “No podemos competir, sobrevivimos con otras estrategias”

Advierten que los productores salteños enfrentan fletes más caros, menores rindes y las mismas retenciones que las zonas más cercanas al puerto.
Salta26/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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En diálogo con Pelo y Barba por Aries, el presidente de Prograno, Pedro Arias, advirtió que el campo salteño compite en condiciones desiguales frente a la Pampa Húmeda por los altos costos logísticos y la distancia a los puertos.

Señaló que desde zonas productivas del norte, como Tartagal, los camiones deben recorrer hasta 1.700 kilómetros para llegar al puerto.

da893a1e-57aa-406a-8211-78b412be8b20-elmonterizo-768x463El campo salteño alertó por el estado de las rutas: “Hay camiones que no quieren venir al norte”

“Tenemos menos rindes que la Pampa Húmeda y las retenciones son iguales para todos”, planteó el dirigente rural.

Según explicó, el productor salteño debe pagar no solo el tributo, sino también un flete mucho más caro, lo que agranda la diferencia con las provincias del centro del país.

Arias sostuvo que el norte “no puede competir” en igualdad de condiciones y que por eso busca sobrevivir con otras estrategias productivas, como el trabajo a mayor escala y cultivos especiales.

3DV5KZER3ND75ATDBF5HBOSFWUProductores salteños ven “con buenos ojos” la baja de retenciones, pero advierten poco impacto

En ese sentido, destacó el rol del poroto, la chía y el sésamo, producciones en las que Salta tiene fuerte presencia exportadora. También mencionó a la caña de azúcar y los cítricos como alternativas para equilibrar márgenes.

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