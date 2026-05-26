Prograno: “No podemos competir, sobrevivimos con otras estrategias”

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, el presidente de Prograno, Pedro Arias, advirtió que el campo salteño compite en condiciones desiguales frente a la Pampa Húmeda por los altos costos logísticos y la distancia a los puertos.

Señaló que desde zonas productivas del norte, como Tartagal, los camiones deben recorrer hasta 1.700 kilómetros para llegar al puerto.

“Tenemos menos rindes que la Pampa Húmeda y las retenciones son iguales para todos”, planteó el dirigente rural.

Según explicó, el productor salteño debe pagar no solo el tributo, sino también un flete mucho más caro, lo que agranda la diferencia con las provincias del centro del país.

Arias sostuvo que el norte “no puede competir” en igualdad de condiciones y que por eso busca sobrevivir con otras estrategias productivas, como el trabajo a mayor escala y cultivos especiales.

En ese sentido, destacó el rol del poroto, la chía y el sésamo, producciones en las que Salta tiene fuerte presencia exportadora. También mencionó a la caña de azúcar y los cítricos como alternativas para equilibrar márgenes.