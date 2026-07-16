Con alerta por Zonda, recuerdan la prohibición de hacer fuego

Con las alertas amarilla y naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para distintas zonas de Salta por viento Zonda y fuertes vientos, el Gobierno provincial reforzó las recomendaciones para prevenir incendios forestales.

Las condiciones meteorológicas previstas para este jueves —con ráfagas intensas y un marcado descenso de la humedad— favorecen la rápida propagación de cualquier foco ígneo, por lo que las autoridades recordaron que está prohibido realizar quemas o cualquier actividad que pueda provocar incendios.

Entre las principales recomendaciones figuran no encender fuego en descampados, no quemar basura, pastizales ni restos de poda y no arrojar colillas de cigarrillos o fósforos en espacios abiertos.

Además, el Gobierno recordó que las quemas están prohibidas y penadas por la legislación vigente, e instó a la población a comunicarse de inmediato con el 911 en caso de detectar humo o fuego.

La advertencia cobra especial importancia durante la vigencia de las alertas meteorológicas, ya que el viento Zonda puede acelerar el avance de las llamas y dificultar el trabajo de los equipos de emergencia.