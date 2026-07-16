El lado B de los festejos: la Plaza 9 de Julio con basura y destrozos

Más de 300 efectivos policiales participaron del dispositivo de seguridad desplegado en la ciudad de Salta, donde más de 20 mil personas celebraron el triunfo de la Selección Argentina y su clasificación a la final del Mundial 2026.

Tras los festejos, Aries realizó un relevamiento por el casco céntrico y constató algunos daños en bolardos, rejas y espacios verdes de la Plaza 9 de Julio. Además, se observó una importante cantidad de residuos. Desde la noche del miércoles, trabajadores de Agrotécnica Fueguina iniciaron las tareas de limpieza, que continuaron durante la mañana de este jueves. "Habíaa papeles, botellas, todo tipo de basura", señaló uno de los empleados que trabajaba en el lugar.

Desde la empresa informaron que se dispusieron dos cuadrillas integradas por 16 trabajadores, supervisores, una barredora mecánica, un camión de lavado, operarios con mangueras y un camión recolector, que realizaron tareas no solo en la Plaza 9 de Julio y el microcentro, sino también en el Monumento al General Güemes. Como resultado del operativo, se retiraron aproximadamente 200 bolsas de consorcio con residuos generados durante las celebraciones.