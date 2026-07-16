Lanzan la "Garrafa Municipal" para familias sin acceso a la red de gas

La Municipalidad de Salta presentará este jueves el programa Garrafa Municipal, una iniciativa destinada a acompañar a las familias que no tienen acceso a la red de gas natural.

La presentación se realizará a las 10, en el Teatro Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240.

El programa estará dirigido a hogares integrados por cinco o más personas, cuyos ingresos familiares no superen el equivalente a dos salarios mínimos.

A quiénes estará destinado

De acuerdo con la información oficial, para acceder al programa deberán cumplirse tres condiciones principales:

No contar con conexión a la red domiciliaria de gas.

Tener un grupo familiar compuesto por cinco o más integrantes.

Percibir ingresos que no superen los dos salarios mínimos.

Durante la presentación, las autoridades brindarán detalles sobre el alcance del beneficio, la modalidad de inscripción y la documentación que deberán presentar las familias interesadas.

Buscan aliviar un gasto esencial

La medida apunta a hogares que dependen del gas envasado para cocinar, calentar agua y cubrir otras necesidades cotidianas.

El aumento del costo de las garrafas representa una carga especialmente significativa para las familias numerosas y con ingresos bajos, que además suelen consumir más unidades durante los meses de invierno.

El subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, brindará información sobre la implementación del programa y las condiciones para acceder.