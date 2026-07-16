Alerta en Salta por estafas con falsos turnos para la vacuna antigripal

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El Ministerio de Salud Pública de Salta advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza la campaña de vacunación antigripal como engaño para apoderarse de cuentas de WhatsApp.

La maniobra comienza con una llamada telefónica o un mensaje enviado a través de WhatsApp o redes sociales. Los delincuentes se presentan como integrantes del sistema sanitario y ofrecen un supuesto turno para recibir la vacuna.

Durante la comunicación, envían un código de verificación al teléfono de la víctima y le piden que lo comparta con la excusa de confirmar la cita.

El código permite tomar el control de WhatsApp

En realidad, el número enviado corresponde al mecanismo de validación que utiliza WhatsApp para iniciar una cuenta en otro dispositivo.

Cuando la persona entrega ese código, los estafadores pueden ingresar a su perfil, bloquear al verdadero titular y comunicarse con sus contactos para pedir dinero, transferencias o datos personales.

Por ese motivo, las autoridades remarcaron que el código recibido por mensaje de texto es personal, confidencial y no debe compartirse bajo ninguna circunstancia.

Salud no solicita códigos

El Ministerio aclaró que no pide códigos de verificación por teléfono, WhatsApp ni redes sociales para asignar turnos de vacunación.

También recomendó cortar inmediatamente la comunicación ante cualquier pedido de esa naturaleza y evitar abrir enlaces enviados por números desconocidos.

En caso de haber compartido el código, se aconseja intentar recuperar rápidamente la cuenta, avisar a los contactos y realizar la denuncia correspondiente.

Cómo evitar la estafa

Las principales recomendaciones son: