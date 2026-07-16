El Móvil de Licencias atenderá en barrio Sanidad

Los vecinos podrán renovar el carnet y avanzar con gran parte del trámite para obtener la primera licencia, sin turno previo.
 
Salta16/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Móvil de Licencias de Conducir atenderá este jueves, de 9.30 a 12.30, en el SUM de barrio Sanidad.

La atención será por orden de llegada y permitirá realizar el 100% del trámite de renovación de la licencia de conducir.

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Quienes necesiten obtenerla por primera vez también podrán completar gran parte del procedimiento en el lugar.

Antes de asistir, se recomienda verificar la documentación y los requisitos correspondientes a cada trámite en el sitio oficial de la Municipalidad de Salta.

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