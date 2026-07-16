El Móvil de Licencias atenderá en barrio Sanidad

El Móvil de Licencias de Conducir atenderá este jueves, de 9.30 a 12.30, en el SUM de barrio Sanidad.

La atención será por orden de llegada y permitirá realizar el 100% del trámite de renovación de la licencia de conducir.

Quienes necesiten obtenerla por primera vez también podrán completar gran parte del procedimiento en el lugar.

Antes de asistir, se recomienda verificar la documentación y los requisitos correspondientes a cada trámite en el sitio oficial de la Municipalidad de Salta.