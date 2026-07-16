Neblinas, baches y obras: así están las rutas de Salta este jueves

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables, aunque las autoridades recomendaron extremar las precauciones debido a la presencia de neblinas matinales, calzadas deterioradas, obras en ejecución y maquinaria vial en distintos corredores de la provincia.

El relevamiento difundido este jueves advierte que los mayores inconvenientes se concentran en la Ruta Nacional 34, la Ruta Nacional 40, la Ruta Nacional 51, la Ruta Nacional 68 y la Ruta Nacional 9, además de varios caminos provinciales.

La Ruta Nacional 34, entre las más comprometidas

La Ruta Nacional 34 presenta varios sectores con inconvenientes.

Entre Pichanal y Embarcación se recomienda circular con precaución por baches de gran tamaño, animales sueltos y banquinas irregulares. A la altura del empalme con la Ruta Nacional 50, también se registra un importante tránsito de camiones y sectores con falta de mantenimiento.

En el departamento San Martín, el tramo Embarcación-General Enrique Mosconi mantiene problemas similares, mientras que entre Tartagal y Salvador Mazza las autoridades advierten sobre baches de grandes dimensiones y aconsejan evitar la circulación durante la noche debido al deterioro de la calzada.

Obras y maquinaria en distintos corredores

El informe también reporta trabajos de mantenimiento en varias rutas nacionales.

En la Ruta Nacional 40 hay maquinaria trabajando entre Cachi, Payogasta, La Poma y Abra El Acay, donde además se realizan tareas de perfilado, relleno y bacheo. También hay un desvío en la Quebrada de las Flechas por la recuperación de un terraplén.

En la Ruta Nacional 51, entre La Silleta, Campo Quijano, San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico, se recomienda reducir la velocidad por calzada irregular, banquinas sin demarcación y equipos viales trabajando sobre distintos sectores.

Neblinas y baja visibilidad

Además del estado de la calzada, las autoridades pidieron especial atención por la presencia de neblinas matinales, especialmente en rutas del Valle de Lerma, Metán y Salta Capital.

La Circunvalación Oeste, la Ruta Nacional 9/34, la Ruta Provincial 33 y otros corredores presentan condiciones de visibilidad reducida durante las primeras horas del día, por lo que se recomienda mantener una mayor distancia de frenado y respetar la velocidad máxima permitida.

Recomendaciones para quienes viajen

El informe aconseja: