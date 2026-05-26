Productores salteños ven “con buenos ojos” la baja de retenciones, pero advierten poco impacto

El presidente de Prograno, Pedro Arias, evaluó el anuncio del presidente Javier Milei sobre la baja de retenciones al trigo y la cebada, y sostuvo que toda reducción de impuestos es recibida “con buenos ojos” por el sector productivo.

Arias dialogó con Pelo y Barba por Aries, y remarcó que las retenciones son un impuesto “distorsivo” e “inequitativo”, porque se aplican sobre el ingreso y no sobre la ganancia.

Sin embargo, aclaró que el impacto concreto en Salta será limitado, ya que el trigo y la cebada no son producciones centrales del norte argentino. “El impacto inicial es más fuerte en la Pampa Húmeda”, señaló.

De todos modos, consideró que la señal oficial genera expectativa si el objetivo final es llevar las retenciones a cero.

“Crea una esperanza y una luz al fondo del túnel”, expresó.

Arias advirtió además que los productores salteños siguen enfrentando costos muy altos por la distancia a los puertos, el mal estado de las rutas y el encarecimiento de insumos claves.