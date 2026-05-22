Alerta en la industria automotriz: bajan hasta siete puntos los precios para sostener las ventas

Por Aries, el empresario automotriz y expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Daniel Betzel, analizó la situación actual del mercado automotor y sostuvo que las concesionarias atraviesan un escenario de fuerte competencia, descuentos y rentabilidad reducida.

Según explicó, el sector mantiene niveles de patentamiento similares a los del año pasado, aunque con una leve caída proyectada. “Se estima cerrar el año entre un tres y un cuatro por ciento por debajo de 2025”, indicó.

Betzel remarcó que la desaceleración se percibe principalmente en los vehículos de entrada de gama, como el Fiat Cronos, Volkswagen Polo y Chevrolet Onix, modelos que concentran gran parte de la demanda del mercado.

En ese contexto, señaló que las concesionarias están aplicando importantes rebajas para concretar operaciones. “Hoy los autos se venden cinco, seis o siete puntos por debajo del precio sugerido por las fábricas”, explicó.

El empresario sostuvo que esta situación genera presión sobre la rentabilidad del sector, debido a que las terminales continúan exigiendo volumen de ventas pese al menor margen de ganancia.

Por otra parte, Betzel se refirió al avance de las marcas chinas en el mercado nacional y aseguró que en Salta todavía tienen una presencia reducida. Mientras que a nivel país representan entre el 7 y el 9 por ciento de los patentamientos, en la provincia su participación no alcanza el 1 por ciento.

Según explicó, esto se relaciona con el perfil del mercado local y el desarrollo de los vehículos eléctricos e híbridos, más demandados en grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

En ese sentido, destacó que China lidera actualmente el segmento de autos eléctricos e híbridos a nivel mundial. También señaló que muchas marcas tradicionales comercializan modelos fabricados en ese país, tanto eléctricos como híbridos enchufables.

“El auto eléctrico hoy está pensado principalmente para uso urbano y China es líder absoluto en esa tecnología”, concluyó.