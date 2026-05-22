Patentamientos en Salta: “No cayó el mercado, cambió dónde se patentan los autos”

Luego de que se conociera un informe que reflejó una caída cercana al 40% en el patentamiento de vehículos en Salta, el empresario automotriz y expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Daniel Betzel, afirmó que los números responden principalmente a un cambio administrativo de una importante empresa de alquiler de autos y no a un desplome real del mercado local.

Según explicó por Aries, durante el año pasado una de las principales compañías rentadoras del país patentaba en Salta miles de vehículos que luego eran utilizados en otras provincias argentinas.

Betzel señaló que el grupo Hertz registraba unidades destinadas a destinos turísticos como Bariloche, Ushuaia y Buenos Aires utilizando domicilio fiscal en Salta debido a los costos impositivos más convenientes que existían anteriormente en la provincia.

Sin embargo, indicó que desde septiembre de 2025 la empresa comenzó a realizar los patentamientos en Chubut, donde actualmente no se cobran sellados, lo que modificó significativamente las estadísticas salteñas.

“Cuando uno compara los números actuales con los del año pasado parece que Salta cayó fuertemente, pero en realidad el año pasado tenía un volumen artificialmente elevado por esos patentamientos”, sostuvo.

El empresario explicó que históricamente Salta representa alrededor del 2,1% del patentamiento nacional, proporción vinculada al peso de la provincia dentro del Producto Bruto Interno del país.

Además, remarcó que los registros del año pasado resultaban atípicos, ya que la provincia había llegado a superar en cantidad de patentamientos a distritos como Tucumán y Mendoza.

Betzel también cuestionó la carga impositiva provincial sobre este tipo de operaciones y aseguró que Salta posee uno de los sellados más altos del país. Según detalló, mientras en Salta se cobra alrededor del 2,5%, provincias vecinas aplican tasas menores y Chubut directamente no cobra ese concepto.

En ese marco, consideró que la diferencia tributaria terminó influyendo en la decisión empresarial de trasladar los registros a otra jurisdicción.