Advierten que muchas familias se endeudan para comprar alimentos y pagar colegios

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino de la Municipalidad de Salta advirtió sobre un fuerte incremento en las denuncias vinculadas a morosidad, endeudamiento y problemas con tarjetas de crédito, en medio de un contexto económico cada vez más complejo para las familias.

En N&N, el titular del área, Alberto Córdoba, explicó que en los últimos meses crecieron de manera significativa los pedidos de conciliación entre consumidores y entidades financieras, principalmente por deudas acumuladas y falta de información clara sobre intereses, formas de pago y procesos de cobranza.

“Notamos un incremento importantísimo de las denuncias. Muchas están relacionadas a la falta de pago y a la necesidad de encontrar herramientas que permitan llegar a acuerdos entre el consumidor y el emisor financiero”, sostuvo.

Según detalló, uno de los principales problemas detectados es la escasa información que reciben los usuarios sobre las consecuencias de pagar solamente el monto mínimo de la tarjeta de crédito. “Hay una falta de información acerca de qué es lo que ocasiona el pago del mínimo de la tarjeta. Eso permite seguir utilizando el servicio, pero genera intereses muy grandes que se acumulan día a día y mes a mes”, explicó.

Córdoba remarcó que, durante las audiencias de conciliación, el organismo solicita a las empresas que informen de manera fehaciente cuáles son los intereses que afrontará el usuario si decide pagar únicamente el mínimo.

En ese sentido, recomendó evitar esa práctica siempre que sea posible. “Si no llegamos a pagar la totalidad, no quedarnos solamente con el pago mínimo, sino tratar de acercarnos lo máximo posible al monto total porque eso termina siendo una bola de nieve y muchas veces se vuelve inmanejable”, advirtió.

El funcionario también señaló que, pese al aumento de la morosidad, muchas empresas muestran predisposición para llegar a acuerdos de refinanciación y evitar judicializar las deudas. “Existe cierta buena voluntad de parte de las empresas para conservar al cliente y ofrecer herramientas financieras acordes a las posibilidades del consumidor”, afirmó.

De acuerdo con los datos que maneja el organismo municipal, la mayor cantidad de deudas está vinculada actualmente a compras en supermercados, indumentaria y pago de cuotas de educación privada.

Además, Córdoba indicó que los principales reclamos involucran a tarjetas de crédito y sistemas de financiación en cuotas, mientras que las billeteras virtuales generan menos conflictos debido a que operan mayormente con dinero disponible en cuenta.