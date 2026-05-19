“Son constantes las consultas”: crecen los reclamos por cuota alimentaria en Salta

La Municipalidad de Salta realizará este martes una jornada de asesoramiento gratuita sobre cuota alimentaria destinada a madres, padres y familias que necesiten orientación para iniciar reclamos o resolver conflictos vinculados al sostenimiento económico de menores.

La actividad se desarrollará de 15.30 a 19.30 en la Escuela de Emprendedores, ubicada sobre avenida Independencia 910, y surge ante el aumento de consultas que reciben los centros de mediación comunitaria de la ciudad.

En N&N, el director general del Consumidor y Atención al Inquilino de la Municipalidad, Alberto Córdoba, explicó que la iniciativa busca brindar herramientas e información sobre los requisitos y procedimientos para reclamar una cuota alimentaria.

“La realidad nos marca la agenda. Son constantes las consultas que recibimos en todos los centros de mediación de la Municipalidad vinculadas a cuota alimentaria, sobre todo por situaciones que afectan a menores”, señaló.

Según detalló, actualmente la comuna cuenta con nueve centros de mediación distribuidos en distintos CIC de la ciudad, además del Centro de Mediación Comunitario del Centro Cívico Municipal.

Córdoba indicó que una de las principales dificultades que enfrentan muchas familias es poder determinar de manera fehaciente los ingresos del progenitor obligado al pago, especialmente debido al alto nivel de empleo informal.

“El principal obstáculo que tienen muchas madres o padres para avanzar judicialmente es la imposibilidad de acreditar ingresos porque existe mucho trabajo informal o en negro”, explicó.

El funcionario remarcó que el monto de la cuota alimentaria no solo contempla alimentos, sino también educación, salud, vestimenta, esparcimiento y todas las necesidades básicas de los niños. “Es obligación de los padres que los chicos mantengan el mismo nivel de vida que tenían cuando la familia estaba conformada”, sostuvo.

En ese sentido, recomendó que quienes asistan a las mediaciones intenten llegar con un monto estimado previamente definido para facilitar el tratamiento del conflicto.

Córdoba recordó además que en Salta existe una ley de mediación que establece que este tipo de conflictos civiles deben atravesar primero una instancia de mediación antes de judicializarse. “La mediación busca una solución rápida para una problemática sensible que afecta directamente a los niños”, afirmó.

Asimismo, explicó que cuando las partes logran un acuerdo, este puede ser homologado judicialmente. En caso contrario, se emite una constancia de fracaso de mediación que habilita el inicio de acciones judiciales.